Weltweiter Soja-Anbau nimmt stark zu - Deutschland importiert weniger

BERLIN (dpa-AFX) - Die weltweite Anbaufläche für Soja hat in den vergangenen 15 Jahren um mehr als ein Drittel zugenommen. Im Gegensatz dazu sind die Soja-Importe Deutschlands insgesamt rückläufig - während die Fläche, auf der hierzulande Soja wächst, sich seit 2016 mehr als verdoppelt hat. Das geht einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Soja-Anbau und -import, etwa für Tierfutter oder auch Bio-Kraftstoff, ist vor allem unter Umweltgesichtspunkten umstritten, weil dafür zum Beispiel in Brasilien im Amazonas-Gebiet Wälder gerodet werden.

2004 wurde demnach weltweit noch auf 91,6 Millionen Hektar Soja angebaut. 2018 waren es schon 124,9 Millionen Hektar - ein Plus von rund 36 Prozent. Zum Vergleich: Deutschland ist etwa 35,7 Millionen Hektar groß, weltweit wird also auf einer Fläche Soja angebaut, die etwa dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland ist. Die Produktion wächst dabei noch deutlich stärker als die Fläche, etwa durch intensivere Bewirtschaftung. Die weltweiten Einfuhren von Sojabohnen verdoppelten sich etwa von 69,2 Millionen Tonnen im Schnitt der Jahre 2005 bis 2007 auf 144,8 Millionen Tonnen 2016 bis 2019.

"Insbesondere in den Schwellenländern nahm mit steigendem Einkommen auch der Fleischkonsum deutlich zu", schrieb das Bundeslandwirtschaftsministerium zur Erklärung und nannte dabei China als Beispiel.

Deutschlands Importe von Sojabohnen gingen nach vorläufigen Angaben von rund 3,9 Millionen Tonnen 2005 auf rund 2,7 Millionen im Jahr 2019 leicht zurück. Die Einfuhr von Ölkuchen und Schroten aus Soja, die nach Ministeriums-Angaben komplett in die Tierfütterung gehen, sank im selben Zeitraum ebenfalls von rund 3 Millionen Tonnen auf 2,4 Millionen.