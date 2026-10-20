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WEMACO Invest AG lanciert Platzierung von bis zu 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zug Estates AG (B)
2,400.00 EUR 20.00 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen

Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
WEMACO Invest AG lanciert Platzierung von bis zu 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG

20.10.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR 
Zug, 20. Oktober 2026

Die Zug Estates Holding AG (die "Gesellschaft") wurde heute von der WEMACO Invest AG (deren wirtschaftlich Berechtigte Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber sind) darüber informiert, dass diese im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding bei institutionellen Investoren die Platzierung von bis zu 60'392 bestehenden Namenaktien B der Gesellschaft lanciert hat.

Die Namenaktien B der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Bei der Platzierung werden ausschliesslich bestehende Aktien verkauft. Die Gesellschaft gibt im Zusammenhang mit der Platzierung keine neuen Aktien aus und erhält keinen Erlös aus der Transaktion.

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Sofern die Platzierung erfolgreich ist und keine der von der WEMACO Invest AG verkauften Aktien bei einem neuen Grossaktionär platziert werden, wird erwartet, dass sich der Streubesitz der Namenaktien B bis auf ca. 75% erhöht.

Der Platzierungspreis und die definitive Anzahl platzierter Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding von der WEMACO Invest AG bekannt gegeben.



Downloads
Medienmitteilung (PDF)

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Wichtige Daten:
18. Februar 2027 | Publikation Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht 2026
13. April 2027 | Ordentliche Generalversammlung
26. August 2027 | Publikation Halbjahresbericht 2027

Weitere Auskünfte:
Patrik Stillhart, CEO
Mirko Käppeli, CFO

T +41 41 729 10 10
ir@zugestates.ch

Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 30. Juni 2026 CHF 1.98 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 10 10
E-Mail: ir@zugestates.ch
Internet: www.zugestates.ch
ISIN: CH0148052126, CH0148052118
Valorennummer: A1J0M6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2419034

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419034  20.10.2026 CET/CEST

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zug Estates B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.11.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
28.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
27.08.12 Zug Estates b hold Vontobel Research
19.07.12 Zug Estates b hold Vontobel Research

Information

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