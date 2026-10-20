WEMACO Invest AG lanciert Platzierung von bis zu 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG
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Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Zug Estates Holding AG (die "Gesellschaft") wurde heute von der WEMACO Invest AG (deren wirtschaftlich Berechtigte Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber sind) darüber informiert, dass diese im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding bei institutionellen Investoren die Platzierung von bis zu 60'392 bestehenden Namenaktien B der Gesellschaft lanciert hat.
Die Namenaktien B der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Bei der Platzierung werden ausschliesslich bestehende Aktien verkauft. Die Gesellschaft gibt im Zusammenhang mit der Platzierung keine neuen Aktien aus und erhält keinen Erlös aus der Transaktion.
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Sofern die Platzierung erfolgreich ist und keine der von der WEMACO Invest AG verkauften Aktien bei einem neuen Grossaktionär platziert werden, wird erwartet, dass sich der Streubesitz der Namenaktien B bis auf ca. 75% erhöht.
Der Platzierungspreis und die definitive Anzahl platzierter Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding von der WEMACO Invest AG bekannt gegeben.
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Wichtige Daten:
Weitere Auskünfte:
T +41 41 729 10 10
Über Zug Estates
Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zug Estates Holding AG
|Industriestrasse 12
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 729 10 10
|E-Mail:
|ir@zugestates.ch
|Internet:
|www.zugestates.ch
|ISIN:
|CH0148052126, CH0148052118
|Valorennummer:
|A1J0M6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2419034
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419034 20.10.2026 CET/CEST
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