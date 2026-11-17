Wen Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Wen Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wen Acquisition A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wen Acquisition A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen