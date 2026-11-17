Wen Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Wen Acquisition A hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wen Acquisition A 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion Finanzen.net
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