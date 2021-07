Weng Fine Art will eine Bonusdividende ausschütten

Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) will der Hauptversammlung neben der bereits angekündigten Bardividende von 0,30 Euro zusätzlich die Ausschüttung einer Bonusdividende von 0,20 Euro in bar je Aktie vorschlagen. Die Hauptversammlung soll am 24. August 2021 in Düsseldorf stattfinden.

Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,25 Euro zuzüglich einer einmaligen Bonusdividende von 1,25 Euro (Jubiläumsbonus). Die Dividende im Vorjahr wurde in Form einer Sachausschüttung (Aktien der ArtXX AG) ausgeschüttet.

Beim aktuellen Börsenkurs von 36,20 Euro entspricht der Vorschlag (Gesamtdividende) einer Dividendenrendite von 1,38 Prozent. Der Hauptversammlung soll auch ein Aktiensplit durch Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis von 1:1 vorgeschlagen werden, sodass die Aktionäre für jeweils eine bestehende Aktie zusätzlich eine Gratisaktie erhalten, wie ebenfalls bereits mitgeteilt wurde. Dabei soll das Grundkapital der Weng Fine Art AG von derzeit 2.750.000 Euro aus Gesellschaftsmitteln um 2.750.000 Euro auf 5.500.000 Euro erhöht werden.

Die Weng Fine Art AG ist ein Kunsthandelsunternehmen, das im Stammgeschäft gewerbliche Adressen (B2B) wie Auktionshäuser sowie Händler und Galerien beliefert. Hinzu kommt seit 2015 das in der Schweizer Tochter ArtXX AG (ehemals WFA Online AG) angesiedelte E-Commerce-Geschäft mit Editionen zeitgenössischer Künstler.

