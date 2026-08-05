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Wenig Dynamik

BYD-Aktie: Erneuter Absatzsprung in Deutschland trotz schwachem Automarkt

BYD-Aktie: Erneuter Absatzsprung in Deutschland trotz schwachem Automarkt

Der deutsche Automarkt hat zum Beginn des zweiten Halbjahres nur marginal an Dynamik zugelegt.

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Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im Juli 268.068 Pkw neu zugelassen und damit 1,2 Prozent mehr als im Juli des Jahres 2025. In den ersten sieben Monaten stiegen die Neuzulassungen um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau. Besonders gefragt waren im abgelaufenen Monat erneut Elektrowagen von BYD.

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BYD kam mit einem Plus von 365,4 Prozent auf 5.240 Fahrzeuge, der Marktanteil liegt damit bei 2,0 Prozent. Deutliche Zuwächse verbuchten auch Xpeng (+371 Prozent) und Leapmotor (+329 Prozent), deren Marktanteile sind aber deutlich geringer.

Bei den deutschen Marken erreichte Smart auch im Juli ein deutliches Plus von 107 Prozent. Mini legte um gut 19 Prozent zu. Bei Mercedes ging es mit 8 Prozent ebenfalls spürbar noch oben. Leichte Zuwächse erzielten BMW (+0,5 Prozent) und Audi (+1,5 Prozent). Spürbar nach unten ging es bei VW mit minus 7,6 Prozent.

Die Neuzulassungszahlen der Elektro-Pkw (BEV) legten im Berichtsmonat den weiteren Angaben mit 78.609 Einheiten um 61,7 Prozent zu. Ihr Anteil betrug 29,3 Prozent und lag damit deutlich über dem Anteil der Plug-in Hybride, der 11,4 Prozent ausmachte. Einen Anteil von 18,9 Prozent erreichten die Benziner und damit 29,7 Prozent weniger als im Vergleichsmonat. Dieselbetriebene Neuwagen erreichten einen Anteil von 11,8 Prozent (-21,8 Prozent).

DOW JONES

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com, Robert Way / Shutterstock.com

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28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research