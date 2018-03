Weniger Baugenehmigungen für Wohnungen trotz großer Nachfrage

WIESBADEN (dpa-AFX) - Trotz großer Nachfrage nach Immobilien sind in Deutschland im vergangenen Jahr erstmals seit 2008 weniger Baugenehmigungen für Wohnungen und Büros erteilt worden als im Vorjahr. 348 128 Genehmigungen für den Neubau oder Umbau von Wohn- und Nichtwohngebäuden zählte das Statistische Bundesamt. Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Donnerstag 7,3 Prozent oder 27 260 weniger als ein Jahr zuvor. Von 2008 bis 2016 waren die Zahlen kontinuierlich gestiegen. Das Preise gerade in Ballungsräumen haben jedoch in den vergangenen Jahren deutlich angezogen und auch die Bauwirtschaft stößt langsam an ihre Grenzen: Viele Firmen sind gut ausgelastet und suchen mitunter lange nach Fachkräften./ben/DP/zb