Godewind verpatzt das Börsendebüt

€uro am Sonntag

Bildquellen: ScandinavianStock / Shutterstock.com, MaximP / Shutterstock.com

Die zu vier Euro ausgegebene Aktie verlor am Donnerstag, dem ersten Handelstag, zeitweise über zehn Prozent. Am Freitag lag sie bei Redaktionsschluss bei 3,79 Euro - ein Plus von rund einem Prozent gegenüber dem Vortag. Godewind hatte es ohnehin nur mit Abstrichen auf das Frankfurter Parkett geschafft. Der Börsengang brachte 375 Millionen Euro ein, die nun vor allem in Büroimmobilien fließen sollen. Ursprünglich hatte die Firma auf ­einen Erlös von bis zu 550 Millionen Euro ­gehofft.Godewind war erst vor Kurzem ins Immobiliengeschäft eingestiegen und will mittel­fristig ein Portfolio von drei Milliarden Euro aufbauen._________________________