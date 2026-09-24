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HelloFresh senkt Ziele drastisch - Anleger müssen sich auf weniger einstellen: Aktie fällt deutlich

HelloFresh senkt Ziele drastisch - Anleger müssen sich auf weniger einstellen: Aktie fällt deutlich

HelloFresh senkt nach einem schwächeren Neukundengeschäft seine Jahresziele. Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen 2026 nun deutlich niedriger ausfallen.

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Hellofresh muss Abstriche bei seinen Zielen für das Gesamtjahr machen. Der im SDAX notierte Kochboxenversender hat seine Jahresprognose gesenkt, nachdem das vorläufige Ergebnis im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. In der jüngsten wichtigen Saison seien nicht so viele Neukunden gewonnen worden, wie es für die bisherige Prognose erforderlich gewesen wäre. HelloFresh verweist auf die Reduzierung der Marketingausgaben im dritten Quartal.

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Für das laufende Jahr erwartet HelloFresh nunmehr einen währungsbereinigten Umsatzrückgang um 9 bis 11 Prozent. Bislang war das Unternehmen nur von einem Rückgang am unteren Ende der Spanne von 3 bis 6 Prozent ausgegangen, während Analysten zuletzt ein Minus von 6,9 Prozent erwartet hatten.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird nun auf währungsbereinigter Basis bei 350 bis 370 Millionen und damit unter dem Analystenkonsens von 375,6 Millionen Euro gesehen. Bisher hatte HelloFresh 375 bis 425 Millionen Euro angepeilt.

Im dritten Quartal dürfte der Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 12 Prozent gesunken sein nach einem Minus von 9,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Analysten mit einem Rückgang von 6,8 Prozent gerechnet.

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Das bereinigte EBITDA dürfte auf währungsbereinigt 45 bis 55 Millionen Euro von 40 Millionen Euro im Vorjahr zugelegt haben. Der Analystenkonsens lautet auf 57,2 Millionen Euro.

Die ausführlichen Zahlen für das dritte Quartal wird HelloFresh am 5. November veröffentlichen.

Auf Tradegate bricht die HelloFresh-Aktie am Abend rund zwölf Prozent ein.

DOW JONES

Bildquellen: HelloFresh SE

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Datum Rating Analyst
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG

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