DAX22.589 -0,3%Est505.574 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -0,9%Nas21.884 -0,3%Bitcoin60.364 -1,1%Euro1,1587 -0,3%Öl102,7 +2,7%Gold4.407 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Ölpreise steigen erneut -- Palantir, ApolIo, Infineon, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung NVIDIA-Aktie: Neue Konkurrenz - Astera Labs im Fokus nach Jim Cramers KI-Empfehlung
Aktien im Blick: SK hynix kauft für 6,9 Milliarden Euro Extrem-UV-Ausrüstung von ASML Aktien im Blick: SK hynix kauft für 6,9 Milliarden Euro Extrem-UV-Ausrüstung von ASML
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Weniger europäische Patentanmeldungen aus Deutschland

24.03.26 15:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48,71 EUR 1,59 EUR 3,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
186.300,00 KRW -13.100,00 KRW -6,57%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
209,90 EUR -3,80 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
151,80 EUR 2,70 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschland fällt bei Patentanmeldungen im europäischen Vergleich zurück. Aus Deutschland kamen vergangenes Jahr 24.476 Anmeldungen, wie das Europäische Patentamt (EPA) mitteilt. Das bedeutet einen Rückgang um 2,2 Prozent im Jahresvergleich. Insgesamt verzeichnet das EPA allerdings so viele Anmeldungen wie noch nie binnen eines Jahres, nämlich 201.974 und damit etwas mehr als im Vorjahr.

Wer­bung

Deutschland verteidigt damit im vergangenen Jahr seinen zweiten Platz hinter den USA, die mit 47.008 Anmeldungen unangefochtener Spitzenreiter sind. Auf Rang drei löst China Japan ab. Insgesamt kamen aus China 22.031 Patentanmeldungen. Das waren knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Sollten die Trends in Deutschland und China anhalten, könnte die Bundesrepublik im laufenden oder nächsten Jahr von Platz zwei verdrängt werden.

Die reine Zahl der Patentanmeldungen sagt allerdings nicht unbedingt etwas über Innovationskraft aus, da es je nach Land oder Unternehmen unterschiedliche Ansätze geben kann, ob nur größere Neuerungen oder auch kleine Dinge als Patent angemeldet werden.

Zwei deutsche Unternehmen in den Top 10

Die größten Patentanmelder auf Unternehmensebene waren 2025 erneut Samsung, Huawei und LG mit 5.337, 4.744 und 4.464 Anmeldungen. Bestplatziertes Unternehmen aus Deutschland ist Siemens auf Rang sechs mit 1.653. BASF schaffte es mit 1.372 auf Rang acht.

Wer­bung

Auch Bosch (1.185 Anmeldungen), die Fraunhofer-Gesellschaft (599) und Siemens Energy (480) schaffen es in die Top 50 aller Anmelder beim EPA.

Bayern ganz vorne

Im Vergleich der Bundesländer hat Bayern die Nase vorn: 6.628 Anmeldungen kommen aus dem Freistaat, dahinter folgen Baden-Württemberg mit 5.327 und Nordrhein-Westfalen mit 4.619. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass München nicht nur Sitz des EPA ist, sondern auch Europas führende Patentstadt. Die wenigsten Anmeldungen kamen aus Mecklenburg-Vorpommern mit 51, Bremen mit 76, Sachsen-Anhalt mit 84 und dem Saarland mit 95./ruc/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
23.03.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
19.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
19.03.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
03.03.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
21.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen