VW-Aktie nach erneutem Absatzrückgang unter Druck - AUDI verkauft mehr

Abgesehen von AUDI verbuchten alle Pkw-Marken einen teils heftigen Verkaufsrückgang, wie aus der Veröffentlichung des DAX -Konzerns hervorgeht. Volkswagens Ingolstädter Premiumtochter erzielte ein Absatzplus von immerhin 2 Prozent.

Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns sank angesichts des schwierigen Umfelds infolge der Corona-Pandemie im zurückliegenden Monat um 9 Prozent auf 899.900 Einheiten. Seit Januar wurden damit 8,3 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 16,5 Prozent, wie die Wolfsburger mitteilten.

Im wichtigsten Absatzmarkt China inklusive Hongkong verkaufte der Konzern im November mit 390.700 Fahrzeugen 7 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. Seit Jahresbeginn betrug das Minus 9 Prozent. In Nordamerika sank der Konzernabsatz mit knapp 14 Prozent auf 72.300 Fahrzeuge deutlicher. Damit waren es seit Januar 20 Prozent weniger.

Bei den Marken des Konzerns verbuchte die Kernmarke ein Absatzminus von knapp einem Zehntel, bei Porsche ging es um 2 Prozent bergab. Ein deutlicheres Minus verzeichneten dagegen sowohl Seat mit minus 23 Prozent als auch Skoda mit minus 17 Prozent. Bei den Nutzfahrzeugen liefen die Geschäfte bei Scania überraschend gut: Für die margenstarke schwedische Marke berichtete VW ein Absatzplus von 30 Prozent im November, seit Jahresbeginn liegt der Rückgang aber noch bei knapp einem Drittel. Der defizitäre Lkw-Hersteller MAN kam vergangenen Monat auf nahezu unveränderte Verkäufe - seit Jahresanfang liegt der Verkaufsrückgang der Münchener bei 19 Prozent.

Jefferies hebt Ziel für Volkswagen auf 160 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 145 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die E-Mobilitätsstrategie des Autobauers sei zwar konsequent, aber hohe Fixkosten machten es riskant, Absatz in anderen Segmenten zu verlieren, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchestudie. Die Bilanz sei zudem schwächer als in dieser Phase des Zyklus zu erwarten sei und es blieben Führungsprobleme.

Volkswagen-Titel verlieren am Freitag via XETRA zeitweise 2,49 Prozent auf 140,80 Euro.

WOLFSBURG / NEW YORK (Dow Jones / dpa-AFX)

Werbung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com