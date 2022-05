ADLER-Aktie dreht ins Minus: ADLER Group sieht 'solide Entwicklung' zu Jahresbeginn

GO

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX gibt ab -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- ADLER Group sieht 'solide Entwicklung' zu Jahresbeginn -- EU: Kompromiss beim russischen Öl-Embargo

Vitesco und Infineon gehen Kooperation bei Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern ein. GlaxoSmithKline kauft Biopharma-Spezialisten in Milliardendeal. LANXESS und Advent starten Gemeinschaftsunternehmen. EU plant Milliarden-Unterstützung für die Ukraine. Anhörung in Brasilien zum Vorwurf der Sklavenarbeit gegen Volkswagen. Anhörung in Brasilien zum Vorwurf der Sklavenarbeit gegen Volkswagen.