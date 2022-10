Delta verzeichnet dank Post-Corona-Erholung Umsatzrekord - Aktie reagiert vorbörslich mit Kurssprung

Mit rund 12,8 Milliarden US-Dollar (13,2 Mrd Euro) lag der bereinigte Erlös im dritten Quartal drei Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019, wie das Unternehmen Delta Air Lines am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Der durchschnittliche Erlös je angebotener Sitzplatzmeile legte sogar um 23 Prozent zu. Allerdings musste Delta auch höhere Kosten schultern, vor allem für Kerosin. Zudem zehrten Flugstreichungen wegen des verheerenden Hurrikans "Ian" im September am Ergebnis. Unter dem Strich stand daher mit 695 Millionen Dollar nicht einmal halb so viel Gewinn wie im Sommer vor der Pandemie.

Für die letzten Monate des Jahres zeigte sich das Management jedoch unerwartet optimistisch. Auch dank einer Erholung der Geschäftsreisen soll der Umsatz im vierten Quartal fünf bis neun Prozent höher liegen als Ende 2019. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll mit 1,00 bis 1,25 Dollar je Aktie deutlich höher liegen als von Analysten im Schnitt erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Im vorbörslichen US-Handel gewann die Delta-Aktie fast drei Prozent an Wert.

"Wir waren als Airline seit Anfang April zu 90 Prozent ausgelastet", sagte Konzernchef Ed Bastian der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Wir erwarten dasselbe bis Ende des Jahres und in den Frühling hinein." Die Nachfrage nach Geschäftsreisen erreichte den Angaben zufolge im dritten Quartal 80 Prozent des Niveaus aus der Zeit vor der Pandemie.

Die Delta-Aktie steigt vorbörslich im NYSE-Handel 4,31 Prozent auf 30,47 US-Dollar an.

ATLANTA (dpa-AFX)

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com