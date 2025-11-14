Exchange Traded Funds gelten als unkomplizierter Einstieg in die Geldanlage. Per Sparplan lässt sich damit breit gestreut und kostengünstig Vermögen aufbauen. Doch wie viele ETFs braucht ein ausgewogenes Portfolio eigentlich?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch