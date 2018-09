Weniger Passagiere am Flughafen Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Flughafen Düsseldorf musste im ersten Halbjahr 2018 ein kräftiges Minus bei den Passagierzahlen verbuchen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag berichtete, flogen von Januar bis Juni knapp 5,5 Millionen Fluggäste in Düsseldorf ab. Das waren 7,5 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Der Flughafen verwies zur Begründung für den Rückgang auf die Insolvenz von Air Berlin. Die Fluggesellschaft habe in Düsseldorf einen Marktanteil von etwa 30 Prozent gehabt. Vor diesem Hintergrund sei "die Passagierentwicklung in 2018 sehr positiv zu bewerten", sagte ein Flughafensprecher. Ab dem kommenden Jahr rechne der Airport wieder mit einem spürbaren Passagierwachstum - auch weil Eurowings ab Oktober ihre komplette Langstreckenflotte für NRW in Düsseldorf konzentriere.

Die anderen fünf großen NRW-Flughäfen verzeichneten dagegen ein Passagierwachstum. Insgesamt flogen von den NRW-Airport rund 9,7 Millionen Passagiere ab, 2,3 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2017./hff/DP/tos