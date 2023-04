Weniger Preisauftrieb im Großhandel - Signal für abflauende Inflation

Berlin (Reuters) - Der Preisauftrieb im Großhandel schwächt sich deutlich ab und könnte zu einer weiter sinkenden Inflation in Deutschland beitragen.

Die Verkaufspreise in der Branche waren im März nur noch um 2,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte. Damit gab die Teuerungsrate auf Großhandelsebene bereits den sechsten Monat in Folge nach und fiel auf das niedrigste Niveau seit Januar 2021. Im Februar 2023 hatte sie noch bei 8,9 Prozent gelegen, im Januar sogar bei 10,6 Prozent.

Für den Anstieg der Großhandelspreise sind laut Destatis hauptsächlich Preiserhöhungen bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren verantwortlich. Im Durchschnitt lagen die Preise hier um 16,4 Prozent über denen vom März 2022.

Erheblich höher waren auch die Preise im Großhandel mit lebenden Tieren (+37,6 Prozent) sowie mit Baustoffen und Bauelementen aus mineralischen Stoffen (+19,8 Prozent). Dagegen waren Altmaterialien und Reststoffe (-29,0 Prozent) sowie Mineralölerzeugnisse (-17,9 Prozent) erheblich günstiger.

Mit der sinkenden Teuerungsrate im Großhandel könnte auch die Inflation in Deutschland weiter nachlassen. Denn der Großhandel gilt als Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Höhere Kosten schlagen damit letztlich auch auf die Verbraucherpreise durch. Diese hatten im März um 7,4 Prozent angezogen. Damit erreichte die Inflation hierzulande den tiefsten Stand seit August 2022. Im Januar und Februar hatte die Teuerung noch bei je 8,7 Prozent gelegen.

(Bericht von Reinhard Becker. Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)