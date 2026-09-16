DAX 25.428 +0,1%ESt50 6.254 +0,3%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,90 +0,8%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.740 +0,3%Euro 1,1540 +0,0%Öl 107,8 -0,9%Gold 4.340 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Weniger Tempo bei KI: Von der Leyen stellt sich gegen Trump

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
295.20 EUR -0.40 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
581.00 EUR 0.50 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
429.30 EUR -1.40 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
184.80 EUR 1.00 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
124.98 EUR 0.76 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich bei der Diskussion um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz gegen US-Präsident Donald Trump. In ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg betonte die Politikerin die Risiken von fortschrittlichen KI-Modellen und kündigte an, die wichtigsten Labore zu einer Diskussion darüber einzuladen, wie Europa die Industrie dabei unterstützen könne, bei der Entwicklung einen Gang zurückzuschalten. Trump hatte die Gefahren zuvor heruntergespielt und geschrieben, dass derzeit eine "kranke Verschwörung" gegen KI im Gange sei.

Werbung

Zuletzt hatten die führenden Köpfe der Branche vor der Technologie gewarnt: Anthropic-Chef Dario Amodei forderte eine Verlangsamung des Tempos der Entwicklungen. Er sei besorgt, dass ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen. Von der Leyen sagte nun: "Wenn die Entwickler der Technologie sich so klar äußern, dann sollten wir das auch."

Zusammenarbeit mit anderen Ländern geplant

Ohne sich mit den Risiken auseinanderzusetzen, werde man niemals in der Lage sein, die Möglichkeiten der KI freizusetzen, betonte die Kommissionschefin. Dabei geht es um die sogenannten Frontier-Modelle, die sich an der "Grenze" des aktuell technisch Machbaren befinden. Sie entwickeln sich nicht mehr allein durch Programmierung weiter, sondern auch eigenständig durch Training. Die Kommissionschefin kündigte an, mit gleichgesinnten Partnern wie Kanada und dem Vereinigten Königreich in Bereichen wie Modellbewertung, Verifizierung, Frühwarnung und KI-Sicherheit zusammenzuarbeiten.

Die EU-Kommission werde außerdem Ideen dafür vorlegen, wie die europäische Rechenkapazität gesteigert werden könne. Es sollen neue Wege entwickelt werden, um öffentliche und private Mittel in vielversprechende Unternehmen zu investieren, so von der Leyen.

Werbung

EU-Kommission plant große KI-Initiativen für Industrie

Im November will die Präsidentin darüber hinaus bedeutende Initiativen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in Schlüsselbranchen präsentieren. Das größte Potenzial habe industrielle KI bei Gesundheit, Verkehr, Landwirtschaft und Lebensmitteln, moderner Produktion sowie Verteidigung und Weltraum, sagte von der Leyen.

"Wir wollen, dass die KI einen Mehrwert schafft", so die deutsche Politikerin. Dies solle auf verantwortungsvolle Weise, zu niedrigeren Kosten und mit geringerem Energieverbrauch geschehen. "Aber vor allem wollen wir eine KI, bei der der Mensch das Heft in der Hand behält", sagte von der Leyen. KI solle unterstützen, nicht Menschen ersetzen./vni/DP/men

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.