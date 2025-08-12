Weniger Touristen in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Touristen in Berlin ist im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen. Rund sechs Millionen Gäste besuchten die Hauptstadt in den ersten sechs Monaten, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren etwa 100.000 weniger Besucherinnen und Besucher als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen in Berliner Herbergen ging ebenfalls um rund eine halbe Million auf 13,9 Millionen zurück.

Während die Zahl der Touristen aus dem Inland nahezu stabil blieb, schwächelte insbesondere die Nachfrage aus dem Ausland. Mit rund 2,1 Millionen kam rund ein Drittel aller Gäste aus anderen Ländern. Sie buchten insgesamt etwa 5,6 Millionen Übernachtungen - ein Rückgang von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr./maa/DP/nas