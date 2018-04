Weniger verdächtige Finanzgeschäfte im Vatikan

GO

Anzeige

Anzeige

In der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins befindet sich die Aktie von Procter & Gamble in der Rangliste „Joels Zauberformel“ auf Platz 13 der 2.000 größten US-Aktien. Grund genug für uns, um über den Konsumgütergiganten zu berichten.

Procter & Gamble – derzeit einer der Top-Value-Titel in den USA

Heute im Fokus

DAX fester -- Dow startet stabil -- Continental leidet unter negativen Wechselkurseffekten -- Daimler mit Gewinneinbruch -- Amazon, T-Mobile US, Sprint, Airbus, Telekom, Microsoft, Intel im Fokus

US-Wirtschaft wächst solide im ersten Quartal. EXXON Mobil verfehlt die Erwartungen im ersten Quartal. Colgate-Palmolive hält trotz Schwierigkeiten an Jahreszielen fest. Jetzt nimmt die Marke Tesla auch bei Kunden Schaden. Deutsche Bank-Aktie weiter auf Talfahrt. RWE will E.ON Zugriff auf Gasnetz in Tschechien sichern.