Weniger Verkehrsunfälle in Deutschland - aber Zahl der Toten gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im ersten Halbjahr in Deutschland auf rund 1,21 Millionen gesunken. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Rückgang um zwei Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Gleichzeitig stieg die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben kamen: um 25 auf 1.322. Das ist ein Anstieg um 1,9 Prozent. Verletzt wurden rund 175.000 Menschen, etwa so viele wie ein Jahr zuvor.

Bei gut einer Million Unfällen blieb es bei Sachschäden (minus zwei Prozent), bei rund 139.800 Unfällen wurden Menschen getötet oder verletzt (plus ein Prozent). Mehr Verkehrstote als im Vorjahr gab es den Zahlen zufolge jeweils im Juni, im März und im Januar./isa/DP/jha