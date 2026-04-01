Wenn die Türschwelle zu hoch ist: KfW gewährt Umbauzuschuss
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BERLIN (dpa-AFX) - Türschwelle zu hoch, Badewanne zu tief: Wer zu Hause Hindernisse beseitigen will, kann ab Mittwoch (8. April) einen staatlichen Zuschuss beantragen. Bei der KfW-Bankengruppe stehen dafür in diesem Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Bundesbauministerium mitteilte.
Das Programm heißt "Barrierereduzierung - Investitionszuschuss". Gefördert wird zum Beispiel das Entfernen von Türschwellen oder der Einbau einer bodengleichen Dusche oder eines Aufzugs. Für einzelne Maßnahmen gibt es den Angaben zufolge bis zu zehn Prozent der förderfähigen Kosten als Zuschuss, maximal 2.500 Euro. Wer ein Haus zum Standard "Altersgerechtes Haus" umbaut, kann 12,5 Prozent der förderfähigen Kosten bekommen, höchstens aber 6.250 Euro.
Bauherren oder Mieter können die Förderung vor Beginn der Vorhaben im KfW-Zuschussportal beantragen./vsr/DP/men
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