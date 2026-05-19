Wenn ETFs verrücktspielen: Das steckt hinter NAV-Abweichungen

ETFs besitzen zwei Preise gleichzeitig: den Börsenkurs, der sich sekündlich im Handel bewegt, und den Nettoinventarwert (NAV), der einmal täglich auf Basis der tatsächlichen Vermögenswerte im Fonds berechnet wird. Dass beide Werte fast immer nahezu identisch sind, ist kein Zufall.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch