DAX23.696 +0,6%Est505.781 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 -1,7%Nas22.374 +1,2%Bitcoin63.969 -1,6%Euro1,1534 +0,3%Öl102,0 +1,0%Gold5.016 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA -- Deutsche Bank, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Markt im Erholungsmodus: DAX nach schwachem Start fester - Ölpreise weiter im Fokus Markt im Erholungsmodus: DAX nach schwachem Start fester - Ölpreise weiter im Fokus
Lufthansa-Aktie steigt: Konzern wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung Lufthansa-Aktie steigt: Konzern wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
Werbefreiheit gegen Aufpreis

Prime Video Ultra startet: Wie die Preiserhöhung die Amazon-Aktie beeinflussen könnte

17.03.26 12:24 Uhr
Neue Preisschraube bei Prime Video Ultra: Was das für die Amazon-Aktie an der NASDAQ bedeutet | finanzen.net

Amazon kündigt in den USA das werbefreie Zusatzangebot Prime Video Ultra an - und erhöht dafür die Preise. In Deutschland sorgt dies bereits für Kritik.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
185,12 EUR 0,74 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Start von Prime Video Ultra in den USA angekündigt
• Werbefreiheit & Extras nur gegen Aufpreis
• Kritik in Deutschland wegen Werbung und Abo-Änderungen

Wer­bung

Amazon treibt seine Preisstrategie beim Streamingdienst Amazon weiter voran. Wie aus einer Mitteilung des Unternehmens vom 13. März hervorgeht, wirft die nächste Preiserhöhung bei Prime Video bereits ihre Schatten voraus: Ab dem 10. April wird in den USA das Zusatzangebot Prime Video Ultra starten. Dann ist es für Prime-Abonnenten die einzige Möglichkeit, beim Streaming auf Prime Video werbefrei zu bleiben.

Die bisherige werbefreie Option "Prime Video Ad Free" kostet aktuell 2,99 US-Dollar pro Monat (in Deutschland 2,99 Euro), die neue Ultra-Version soll 4,99 US-Dollar kosten - eine Preiserhöhung von 67 Prozent.

Bisher ist unklar, ob und wann Prime Video Ultra inklusive der Änderungen für Bestandsabonnenten nach Deutschland kommt. In der Regel testet Amazon solche Abo-Neuerungen zunächst auf dem Heimatmarkt, bevor sie international eingeführt werden.

Wer­bung

Neue Features gegen Aufpreis

Prime Video Ultra soll mehr als nur werbefreies Streaming bieten. Laut Amazon werden 4K/UHD-Inhalte sowie Dolby Atmos exklusiv für Ultra-Kunden verfügbar sein. Reguläre Prime-Kunden müssen sich mit HD-Qualität, Dolby Vision und HDR begnügen. Zudem ermöglicht der neue Tarif fünf parallele Streams und bis zu 100 Downloads für die Offline-Nutzung, während Standardkunden weiterhin vier Streams und 50 Downloads nutzen können. Die Zusatzoption signalisiert, dass Amazon zunehmend auf ein gestuftes Preismodell setzt: mehr Komfort und exklusive Inhalte gegen Aufpreis.

Reaktionen der Verbraucher in Deutschland

In Deutschland stößt diese Entwicklung auf Kritik. Verbraucherorganisationen sehen die Einführung von Werbung bei Prime Video als de facto Preiserhöhung, die für Bestandskunden nicht einseitig umgesetzt werden darf. Für eine Sammelklage der Verbraucherzentrale Sachsen gegen den Streamingdienst haben sich nach Angaben der Organisation inzwischen mehr als 200.000 Menschen registriert. Streitpunkt ist die Einführung von Werbung bei Prime Video, die von der Verbraucherzentrale als versteckte Preiserhöhung bewertet wird.

Deutsche Gerichte haben in der Vergangenheit entschieden, dass Vertragsänderungen bei Streamingdiensten der Zustimmung der Kunden bedürfen - ein rechtliches Spannungsfeld, das Amazon vor Herausforderungen stellt.

Wer­bung

Auswirkungen auf die Amazon-Aktie

Finanziell könnte Prime Video Ultra für Amazon ein echter Geldbringer werden. Analysten sehen darin Potenzial für deutlich höhere Abo Umsätze. Denn schon jetzt zeigt sich: Aufpreismodelle für Streamingdienste sind profitabel, da Kunden bereit sind, für Werbungskarenz und bessere Qualität zu zahlen - ein Trend, der den Abonnementumsatz steigern und somit auch das Wachstum der Amazon-Aktie unterstützen könnte.

Nach der Ankündigung hat BofA Securities ihre Buy-Empfehlung für die Amazon-Aktie mit einem Kursziel von 275 US-Dollar bekräftigt, wie Investing.com berichtet. Die Analysten schätzen, dass die Preissteigerung bei etwa 20 Prozent der Prime Video-Nutzer jährlich bis zu 780 Millionen US-Dollar zusätzliche Umsätze generieren könnte, heißt es. Insgesamt könne die Maßnahme das Abonnementwachstum um rund 1 Prozentpunkt steigern und die bereits kräftigen Aboerlöse von rund 52 Milliarden US-Dollar jährlich weiter ausbauen - was als gutes Signal für Anleger gilt und die Bewertung der Aktie stützen könnte.

Die Amazon-Aktie reagierte bisher ohne größere Kurssprünge auf die Preisanpassung. Am Montag notierte sie letztlich 1,96 Prozent im Plus bei 211,74 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Dienstag fällt sie jedoch zeitweise um 0,33 Prozent auf 211,04 US-Dollar.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
10.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Amazon OverweightBarclays Capital
06.02.2026Amazon BuyUBS AG
06.02.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Amazon OverweightBarclays Capital
06.02.2026Amazon BuyUBS AG
06.02.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
06.02.2026Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen