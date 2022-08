DAX rutscht weiter ab. Aktuelle Analysen für DAX und Aktien

Wie kann man dies im Chartbild interpretieren? Immerhin sanken die Notierungen nun auf Sicht der letzten beiden Wochen um rund 1.200 Punkte. Dazu verwendet Roland Jegen den NanoTrader und einige Einstellungen, die hier für das Trading spannende Marken erarbeiten lassen.

Nach einer Marktbesprechung vom Index bringt Roland Jegen wieder die Tops und Flops der DAX-Aktien aus der Vorwoche mit. Ganz unten waren eine Zalando und eine HelloFresh zu finden, auf der Oberseite mit leichtem Plus die Münchener Rück als Beispiel, Auch eine Porsche hielt sich am Freitag sehr gut, hier gab es News in Richtung Porsche IPO der Automobil-Beteiligung. Sie könnte am Ende bis zu 85 Milliarden US-Dollar wert sein, was Platz 4 beim Ranking der DAX-Aktien bedeutet.

Weniger gut lief es beim Automobilzulieferer Continental. Die Kappung der Prognose und zudem die herbe Abstufung durch das Bankhaus Metzler ließen den Kurs direkt zum Kursziel bei 50 Euro Fahrt aufnehmen. Doch kann man hier als Verbraucher wirklich den "Konsum" im weitesten Sinne einstellen?

Während die Bekleidungshersteller und Versandhändler unter der Konsumzurückhaltung leiden, konnte Beiersdorf profitieren oder sich zumindest in dem Umfeld behaupten. Auch diese Aktie schauen wir uns genauer an. Sie zeigt neben der Deutschen Bank ein verhalten optimistisches Bild auf.

Wir analysieren somit mehrere beide Aktien und nehmen auch noch eine RWE hinzu, die im Umfeld der Energiekrise eine durchaus optimistische Ausgangssituation unterhalb der Jahreshochs aufzeigt.

Somit sprachen Roland Jegen und Andreas Bernstein an dieser Stelle über diese Werte, zu denen Du jeweils eine Sprungmarke erhältst:

https://www.youtube.com/watch?v=K7DkG3gIsHc

00:00 - Intro

01:27 - DAX im Big Picture mit dem Volumenprofil im Kursindex

07:03 - Stärke des US-Marktes am Beispiel des Dow Jones

09:11 - Nur 4 Aktien im Gewinn in der Vorwoche

10:05 - Zalando und HelloFresh an den Junitiefs

12:30 - Continental leidet unter Analystenkommentaren

15:30 - Versicherer und Banken als Profiteur der Zinspolitik?

20:40 - Porsche im mittelfristigen Abwärtstrend

24:22 - Beiersdorf trotzt der Konsumkrise

26:00 - Rückblick auf Vonovia und RWE

Roland Jegen legt dabei seinen charttechnischen Fokus auf Unterstützungen und Widerstände. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

Erweitern Sie Ihre Trading-Fähigkeiten. Nehmen Sie an diesen gratis Trading-Webinaren teil.

Testen Sie den Aktienhandel: Kostenlose Demo

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.