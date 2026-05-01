Tauschangebot von Rumble für Northern Data - Alles, was Aktionäre jetzt wissen müssen

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Rumble hat ein Tauschangebot für Northern Data unterbreitet, um eine integrierte Wachstumsplattform für Video, Cloud und KI zu schaffen. Aktionäre können ihre Aktien bis zum 9. Mai 2026 um 6:01 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) andienen; kurz danach wird Northern Data von der Börse genommen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Northern Data unterstützen das Tauschangebot vollumfänglich und empfehlen Aktionären, das Angebot anzunehmen.

Die Northern Data AG ("Northern Data") steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung. Rumble Inc. ("Rumble"), der wachstumsstarke Anbieter von Video- und Cloud-Dienst-Plattformen, hat allen Aktionären von Northern Data ein freiwilliges öffentliches Tauschangebot unterbreitet. Dabei erhalten sie 2,0281 neu ausgegebene Rumble-Stammaktien der Klasse A für jede Northern-Data-Aktie. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Northern Data empfehlen den Aktionären, ihre Aktien anzudienen. Die Annahmefrist für dieses zeitlich begrenzte Angebot endet am 9. Mai 2026 um 6:01 Uhr MESZ (für die Weisung an Ihre Bank oder Ihren Broker können frühere Fristen gelten).

Angebot ist im besten Interesse der Aktionäre: Northern Data-Gremien raten zur Annahme

Nach einer umfassenden Prüfung des Tauschangebots empfehlen der Vorstand und Aufsichtsrat von Northern Data Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. In diesem Zusammenhang hat Rumble bestätigt, dass dieses Angebot das beste und endgültige ist und nicht erhöht wird. >

Aktionäre profitieren von erheblichem Wachstumspotenzial

Wir sind überzeugt, dass Rumble als Freedom-First Technologieplattform einer der führenden Anbieter von Videoplattformen und Cloud-Diensten in Nordamerika ist. Durch die Annahme des Angebots sichern sich die Aktionäre von Northern Data eine Beteiligung an einem an der NASDAQ notierten Unternehmen mit verbessertem Zugang zu Kapital und größerer Sichtbarkeit am Markt. Der Unternehmenszusammenschluss dürfte die Fähigkeit von Northern Data stärken, Wachstumschancen zu nutzen, darunter den Einsatz von GPUs und den Ausbau von Rechenzentren. Ein vergleichbares Wachstum auf eigenständiger Basis würde wahrscheinlich eine erhebliche Fremdfinanzierung erfordern, deren Verfügbarkeit im aktuellen Marktumfeld ungewiss ist.

Kurz nach Abschluss des Tauschangebots soll die Einbeziehung der Northern-Data-Aktien in den öffentlichen Handel beendet werden. Ein separates Delisting-Angebot wird nicht unterbreitet oder benötigt. Northern-Data-Aktionäre, die ihre Aktien nicht andienen, sollten beachten, dass ein Delisting voraussichtlich zu einer erheblichen Verringerung der Liquidität und Preistransparenz führen wird, was zukünftige Verkäufe erschweren oder unmöglich machen könnte. Rumble wird für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren nach Abschluss des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abschließen.

Um Ihre Aktien anzudienen, wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder Ihren Broker, bei dem Ihre Northern Data-Aktien verwahrt werden. Alle Einzelheiten zum Tauschangebot, einschließlich wichtiger Informationen und Einschränkungen, vor allem solcher, die bestimmte Rechtsordnungen betreffen, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung eingeschränkt sein kann, finden Sie unter: www.rumble-offer.com



NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN EINE RECHTSORDNUNG, IN DER DIES UNZULÄSSIG WÄRE.

Diese Mitteilung stellt eine Werbung im Sinne von Artikel 22 der Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung, die "EU-Prospektverordnung") dar und ist kein Wertpapierprospekt im Sinne der EU-Prospektverordnung. Diese Mitteilung bezieht sich auf das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot im Wege eines Umtauschangebots (das "Tauschangebot") der Rumble Deutschland AG (die "Bieterin"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Rumble, zum Erwerb sämtlicher nennwertlosen Inhaberaktien von Northern Data gegen neu ausgegebene Class A Stammaktien von Rumble (die "Gegenleistungsaktien"). Ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligter Wertpapierprospekt wurde veröffentlicht und ist unter www.rumble-offer.com verfügbar (der "EU-Prospekt"). Das Tauschangebot erfolgt ausschließlich gemäß (i) der Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die "Registrierungserklärung") und der dazugehörigen Informationserklärung sowie anderen relevanten Dokumenten, die von Rumble bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden, (ii) dem EU-Prospekt und (iii) der Angebotsunterlage (wie nachstehend definiert), die die Bedingungen des Tauschangebots im Detail sowie weitere Informationen zum Tauschangebot enthält. Die Billigung durch die BaFin bestätigt lediglich, dass der EU-Prospekt den gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen an Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz entspricht, und ist nicht als Empfehlung der Gegenleistungsaktien zu verstehen. Anleger sollten die Registrierungserklärung, den EU-Prospekt und die Angebotsunterlage (wie nachstehend definiert) lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen, die mit der Entscheidung verbunden sind, Aktien im Rahmen des Tauschangebots anzudienen, vollständig zu verstehen. Jede Entscheidung zur Annahme des Tauschangebots sollte ausschließlich auf der Grundlage der Registrierungserklärung, des EU-Prospekts und der Angebotsunterlage vom 13. April 2026 (die "Angebotsunterlage") getroffen werden, jeweils in der veröffentlichten Fassung und gegebenenfalls ergänzt oder geändert. Anleger müssen ihre eigene Entscheidung darüber treffen, ob sie Aktien im Rahmen des Tauschangebots andienen, nachdem sie bei Bedarf unabhängige finanzielle, rechtliche und steuerliche Beratung eingeholt haben.

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren dar, noch stellt sie eine Aufforderung zur Stimmabgabe im Zusammenhang mit den Wertpapieren dar, die Gegenstand des Tauschangebots sind. Ein Verkauf, ein Angebot oder ein Tausch von Wertpapieren darf in keiner Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, ein solcher Verkauf oder ein solcher Tausch vor der Registrierung oder Billigung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. In den Vereinigten Staaten darf kein Angebot von Wertpapieren erfolgen, sofern keine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") vorliegt oder sofern keine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt oder es sich um eine Transaktion handelt, die diesen Registrierungsanforderungen nicht unterliegt. Jedes Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten erfolgt ausschließlich mittels eines Registrierungsformulars, das den Anforderungen des Securities Act entspricht, und jedes Angebot von Wertpapieren im Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts gemäß der EU-Prospektverordnung.

Im Europäischen Wirtschaftsraum richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Prospektverordnung sind, mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, wo die Gegenleistungsaktien gemäß dem EU-Prospekt öffentlich angeboten werden.

Weder die SEC, eine Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaats noch die BaFin haben die Angemessenheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung genehmigt, abgelehnt oder kommentiert. Jede gegenteilige Darstellung stellt in den Vereinigten Staaten eine Straftat dar.

Rumble behält sich das Recht vor, während der Angebotsfrist weitere Northern Data Aktien auf andere Weise als im Rahmen des Tauschangebots an oder außerhalb der Börse zu erwerben und/oder entsprechende Kaufverträge abzuschließen, jeweils in Übereinstimmung mit geltendem Recht. Alle Informationen über solche Käufe, die in Deutschland veröffentlicht werden, werden in den Vereinigten Staaten in vergleichbarer Weise ebenfalls öffentlich zugänglich gemacht, unter anderem durch eine Pressemitteilung und/oder durch Einreichung eines Formulars 8-K bei der SEC. Rumble ist nicht verpflichtet die Angebotsgegenleistung infolge solcher Erwerbe anzupassen. Auch aus anderen Gründen wird es keine Erhöhung der Angebotsgegenleistung geben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "strebt an", "erwartet", "bemüht sich", "prognostiziert", "könnte", "wird", "könnte", "zukünftig", "wahrscheinlich", "auf dem besten Weg zur Erreichung", "weiterhin", "freut sich auf", "ist bereit für", "plant", "prognostiziert", "geht davon aus", "sollte" oder durch andere ähnliche Ausdrücke identifizieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, und unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten zukünftigen Ergebnissen abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Diese Aussagen stellen keine Garantien dar und sind kein Hinweis auf die zukünftige Entwicklung. Wichtige Annahmen und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, umfassen Risiken im Zusammenhang mit dem anstehenden Unternehmenszusammenschluss mit Northern Data, einschließlich unserer Fähigkeit, die Transaktion erfolgreich abzuschließen, und, falls abgeschlossen, den Erfolg des Geschäfts nach der Transaktion; die Fähigkeit, die Geschäfte von Rumble und Northern Data erfolgreich zu integrieren; das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht rechtzeitig oder gar nicht erfüllt werden; Risiken im Zusammenhang mit der Ablenkung des Managements vom laufenden Geschäftsbetrieb aufgrund der Transaktion; das Risiko, dass sich die Transaktion negativ auf die Fähigkeit von Rumble und Northern Data auswirken kann, Kunden zu binden, Schlüsselpersonal zu halten oder einzustellen, Beziehungen zu ihren jeweiligen Lieferanten und Kunden aufrechtzuerhalten, sowie auf ihre Betriebsergebnisse und ihr Geschäft im Allgemeinen; das Risiko, dass das kombinierte Unternehmen die erwarteten Synergien möglicherweise nicht erzielen kann oder dass es länger dauern oder kostspieliger sein könnte als erwartet, diese Synergien zu erzielen; das Risiko von Umsatzschwankungen aufgrund langwieriger Verkaufs- und Genehmigungsverfahren, die von großen und anderen Dienstleistern für neue Produkte verlangt werden; das Risiko durch potenzielle Sicherheitsverletzungen in Informationssystemen und Cyberangriffe; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen nicht in der Lage sein könnten, effektiv im Wettbewerb zu bestehen, unter anderem durch Produktverbesserungen und -entwicklung; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, den stark steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI durch den Aufbau von Geschäftsbeziehungen mit Hyperscalern zu decken; das Risiko, dass die Cloud-, Video- und Content-Delivery-Network-Kapazitäten von Rumble, Northern Data oder dem aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmen möglicherweise nicht ausreichen, um das Interesse von Systemintegratoren und Content-Erstellern zu wecken und aufrechtzuerhalten und vielversprechende Partnerschaftsmöglichkeiten für die kombinierte Plattform zu schaffen; das Risiko, dass Rumble, Northern Data oder das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage sind, die Bereitstellung von Cloud-Lösungen der nächsten Generation und KI-Anwendungen zu beschleunigen; unsere Fähigkeit, im Laufe der Zeit zu wachsen und zukünftiges Wachstum profitabel zu steuern, Beziehungen zu Kunden zu pflegen, im Wettbewerb unserer Branche zu bestehen und wichtige Mitarbeiter zu halten; eine geschwächte globale Wirtschaftslage könnte unser Geschäft und unsere Betriebsergebnisse beeinträchtigen; unsere begrenzte Betriebsgeschichte erschwert die Bewertung unseres Geschäfts und unserer Aussichten; wir könnten unsere aktive Nutzerbasis nicht vergrößern oder aufrechterhalten und möglicherweise nicht in der Lage sein, Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; wir könnten es versäumen, angemessene operative und finanzielle Ressourcen aufrechtzuerhalten; wir könnten erfolglos bleiben bei der Gewinnung neuer Nutzer für unsere Mobil- und Connected-TV-Angebote; unser Traffic-Wachstum, die Nutzerinteraktion und die Monetarisierung hängen von einem effektiven Betrieb innerhalb von und der Kompatibilität mit Betriebssystemen, Netzwerken, Geräten, Webbrowsern und Standards ab, einschließlich mobiler Betriebssysteme, Netzwerke und Standards, die wir nicht kontrollieren; unser Geschäft hängt vom kontinuierlichen und ungehinderten Zugang zu unseren Inhalten und Diensten im Internet ab. 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Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und in unseren sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Wir beabsichtigen nicht und verpflichten uns, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht, unsere zukunftsgerichteten Aussagen nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken und Ungewissheiten werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.