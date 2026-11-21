WeRide A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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WeRide A hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,37 HKD gegenüber -0,390 HKD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz wurden 374,0 Millionen HKD gegenüber 186,8 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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