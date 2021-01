Schwedischer Stahlkonzern SSAB bricht Gespräche mit Tata ab

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt zum Start deutlich -- Asiatische Börsen geben weiter nach -- SAP sieht Start 2021 mit Rückenwind -- Daimler rechnet mit positivem 2021 -- Visa, Atlassian im Fokus

EMA entscheidet über Corona-Impfstoff von AstraZeneca. BBVA plant Aktienrückkauf. Ericsson will höhere Dividende zahlen. Ölpreise geben etwas nach. Siltronic verdient weniger. Eurokurs gibt nach. SAP will mit Qualtrics-Erlös Schulden senken und Dividende erhöhen. Coinbase will per Direktplatzierung an die Börse. Givaudan wächst auch im Corona-Jahr.