Werner Müller legt Ämter aus gesundheitlichen Gründen nieder

FRANKFURT (Dow Jones)--Werner Müller wird sein Amt als Vorsitzender des Vorstands der RAG-Stiftung sowie seine Mandate in den Aufsichtsräten der Evonik Industries AG, RAG AG und Deutsche Steinkohle AG aus gesundheitlichen Gründen zum 24. Mai niederlegen. Dies teilte Müller in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung den Vorständen und Aufsichtsräten der betroffenen Unternehmen mit. "Meine schwere Erkrankung erlaubt es mir leider nicht mehr, meinen Verpflichtungen in der Stiftung und in den Aufsichtsräten weiter nachzukommen", ließ Müller wissen.

Dem Kuratorium wurde für seine nächste Sitzung am 9. Mai empfohlen, den Vorstandsvorsitzenden der RAG AG, Bernd Tönjes, als Nachfolger von Werner Müller zum Vorsitzenden der RAG-Stiftung zu wählen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 08:52 ET (13:52 GMT)