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Bumble-Aktie verschwindet von der Börse: Dating-App für 1,3 Milliarden Dollar verkauft

Bumble-Aktie verschwindet von der Börse: Dating-App für 1,3 Milliarden Dollar verkauft

Die Dating-App Bumble wird für 1,3 Milliarden Dollar übernommen und von der Börse genommen. Damit liegt der Verkaufspreis weit unter dem früheren Börsenwert von 14 Milliarden Dollar.

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Die Dating-App Bumble, die Frauen die Initiative überließ und damit den Markt aufmischte, ist für 1,3 Milliarden Dollar verkauft worden. Käufer ist eine Investmentfirma, wie Bumble mitteilte. Sie wird das Unternehmen mit der Übernahme von der Börse nehmen. Der Preis von umgerechnet 1,16 Milliarden Euro ist zugleich ein Bruchteil des einstigen Börsenwerts – und ein kräftiger Aufschlag auf die aktuellen Kurse. Bumble und Konkurrenten wie Tinder macht zu schaffen, dass vor allem bei jüngeren Nutzern das Interesse am Online-Dating nachließ.

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Bumble weit unter früherem Börsenwert verkauft

Beim Börsengang Anfang 2021 hatte Bumble noch einen Marktwert von rund 14 Milliarden Dollar erreicht. Vergangene Woche war die Firma rund 340 Millionen Dollar wert. Gründerin Whitney Wolfe Herd, die einst auch an der Gründung von Tinder beteiligt war, versuchte bei Bumble, Frauen die Hauptrolle zu geben: Nur sie durften bei der App Unterhaltungen anfangen. Diese Einschränkung wurde im August fallengelassen, während Bumble mit Umsatzrückgängen kämpfte.

Investmentfirma Ithaca übernimmt die Dating-App

Käufer der App ist die Investmentfirma Ithaca Holdings, hinter der unter anderem John Hegeman steht, ein früherer Top-Manager des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Ithaca gibt als Ziel an, in Unternehmen zu investieren, die das Leben von Menschen in einer von Künstlicher Intelligenz veränderten Welt bereichern. Hegeman und der Ithaca-Mitgründer Ravi Gupta sollen laut Mitteilung der Unternehmen Co-Chefs von Bumble werden.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Boumen Japet / Shutterstock.com

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