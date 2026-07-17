Das Billionen-Duell der Tech-Aktien geht weiter: NVIDIA entreißt Apple wieder die Spitze

Wertvollste Unternehmen

20.07.26 20:02 Uhr

Nach einer kräftigen Rally gerät die Apple-Aktie unter Gewinnmitnahmen. Gleichzeitig profitiert NVIDIA von einer Erholung der Halbleiterwerte.

• Die geringe Differenz zeigt, wie schnell sich die Rangfolge ändern kann, wobei die Bewertungen von zukünftigen Wachstumsprognosen und Marktunsicherheiten beeinflusst werden.

• Die Kursentwicklung beider Aktien ist uneinheitlich, Apple gewann im Monat etwa 12 %, während NVIDIA rund 4 % verlor, was den Abstand zwischen den beiden verringert.

• Apple und NVIDIA sind aktuell die wertvollsten Unternehmen der Welt, mit Marktkapitalisierungen von 4,89 bzw. 4,91 Billionen Dollar, wobei der Abstand sehr knapp ist.

Apple und NVIDIA liefern sich ein enges Rennen um den höchsten Börsenwert.

NVIDIA übernimmt am 20. Juli nach einer Chip-Erholung wieder die Führung.

Eine neue KI-Version von Siri gilt als Auslöser der jüngsten Apple-Rally.

Werbung

Nach einer starken Rally legen Anleger bei der Apple-Aktie eine Verschnaufpause ein. Am 20. Juli 2026 verliert das Papier an der NASDAQ am Montag zeitweise 2,36 Prozent auf 324,77 US-Dollar, während die NVIDIA-Aktie zeitgleich um 0,88 Prozent auf 204,60 US-Dollar zulegt und von einer Erholung der Chipwerte vor der anstehenden Berichtssaison der Branche profitiert. Im Rennen um den Titel des wertvollsten Börsenunternehmens der Welt übernimmt NVIDIA damit wieder die Führung, nachdem Apple den Chipriesen am Freitag zeitweise überholt hatte.

Freitag: Nur eine Rundungsdifferenz trennte die Rivalen

Am 17. Juli 2026 schloss die Apple-Aktie an der NASDAQ bei 333,74 US-Dollar und kam damit auf einen Börsenwert von rund 4,89 Billionen US-Dollar. NVIDIA erreichte an diesem Handelstag eine Marktkapitalisierung von rund 4,91 Billionen US-Dollar. Der Abstand lag damit im Bereich einer Rundungsdifferenz: Auf Basis der Schlusskurse vom 17. Juli hätte weniger als ein Prozent Kursplus gereicht, damit Apple wieder an die Spitze rückt.

Auslöser der Rally: eine neue KI-Version von Siri

Getragen wurde die jüngste Apple-Rally von einer neuen, mit Künstlicher Intelligenz ausgestatteten Version der Sprachassistenz Siri, die dem Unternehmen zufolge im Herbst 2026 eingeführt werden soll. Laut einem dpa-AFX-Bericht vom 20. Juli 2026 zeigten sich Testnutzer im Vorfeld bereits beeindruckt. Seit Ende Juni 2026 kletterte die Apple-Aktie in der Spitze um bis zu 22 Prozent und erreichte am 17. Juli mit knapp 335 US-Dollar ein Rekordhoch.

Werbung

Am Montag drehen sich die Vorzeichen

Am 20. Juli kehrt sich das Bild kurzfristig um: Anleger nehmen bei der Apple-Aktie nach der starken Rally Gewinne mit, während sich Chipwerte einschließlich NVIDIA vor der anstehenden Berichtssaison der Branche erholen. Für die gegenläufige Entwicklung sind laut einer Einordnung von The Motley Fool zugleich unterschiedliche Markterwartungen verantwortlich: Anleger honorierten Apples vergleichsweise defensives Geschäftsmodell, da der Konzern beim KI-Wettlauf bislang eher zurückhaltend auftrete und stattdessen auf Hardware und Partnerschaften für Apple Intelligence setze. Bei NVIDIA wachse dagegen die Unsicherheit über das weitere Wachstum des KI-Markts, zumal in die Bewertung bereits viel künftiges Wachstum eingepreist sei.

Ein Duell mit langer Vorgeschichte

Der Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt ist seit gut zwei Jahren in Bewegung. Apple hatte die Spitzenposition über viele Jahre nahezu ununterbrochen gehalten, wurde in dieser Zeit aber sowohl von NVIDIA als auch von Microsoft zeitweise auf Platz zwei und sogar Platz drei verdrängt, während der KI-Boom die Bewertungen der beiden Konkurrenten in die Höhe trieb. Erst die jüngste Erholung der Apple-Aktie, getragen von starken iPhone-Verkäufen und der Zuversicht der Anleger in die Unternehmensstrategie, hatte den Konzern zuletzt wieder in Reichweite der Spitze gebracht .

Wie knapp beide Konzerne beieinanderliegen, zeigt vor allem eines: Bei einem derart geringen Abstand kann sich die Rangfolge binnen Stunden mehrfach ändern, ohne dass sich an den fundamentalen Aussichten etwas geändert hätte. Ein erster Prüfstein ist die anstehende Berichtssaison der Chipbranche, die zeigen dürfte, ob sich die Erholung bei NVIDIA und seinen Wettbewerbern fortsetzt.

Werbung

Ein derart knapper Wettlauf um den höchsten Börsenwert bleibt eine Momentaufnahme, keine gesicherte Rangfolge: Schon eine kleinere Kursbewegung auf einer Seite kann die Reihenfolge wieder umkehren. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Claudia Stephan, Julia Walter, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Anzeige: Apple jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr.