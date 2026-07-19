NVIDIA gerät im Titelrennen um das wertvollste Unternehmen unter Druck: Apple-Aktie greift nach der Börsenkrone

Wertvollste Unternehmen

20.07.26 14:06 Uhr

Apple hat im Rennen um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt fast zu NVIDIA aufgeschlossen. Wann kommt es zum erneuten Führungswechsel?

• Die geringe Differenz zeigt, wie schnell sich die Rangfolge ändern kann, wobei die Bewertungen von zukünftigen Wachstumsprognosen und Marktunsicherheiten beeinflusst werden.

• Die Kursentwicklung beider Aktien ist uneinheitlich, Apple gewann im Monat etwa 12 %, während NVIDIA rund 4 % verlor, was den Abstand zwischen den beiden verringert.

• Apple und NVIDIA sind aktuell die wertvollsten Unternehmen der Welt, mit Marktkapitalisierungen von 4,89 bzw. 4,91 Billionen Dollar, wobei der Abstand sehr knapp ist.

Apple kommt auf 4,89 Billionen US-Dollar Börsenwert, NVIDIA auf 4,91 Billionen

Monatsentwicklung beider Aktien uneinheitlich

Der Marktwert-Vorsprung von NVIDIA ist auf unter ein Prozent geschrumpft

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Die Aktien der US-Techriesen Apple und NVIDIA liefern sich aktuell beim Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt ein denkbar knappes Rennen. Am Freitag schloss die Apple-Aktie an der NASDAQ bei 333,74 US-Dollar und kam somit auf einen Börsenwert von 4,9 Billionen US-Dollar. NVIDIA erreichte eine Marktkapitalisierung von 4,91 Billionen US-Dollar. Der Abstand liegt damit im Bereich einer Rundungsdifferenz: Auf Basis der Schlusskurse vom 17.07. würde weniger als ein Prozent Kursplus für Apple reichen, um wieder an die Spitze zu rücken.

Apple-Aktie im Fokus: Die Rechnung hinter der Momentaufnahme

Der Rückstand ist zuletzt spürbar geschmolzen, die Apple-Aktie hat auf Monatssicht rund 12 Prozent an Wert gewonnen. Zeitgleich hat die Aktie des KI-Riesen NVIDIA aber rund vier Prozent an Wert verloren, was dafür sorgte, dass sich die Börsenbewertung beider Unternehmensriesen wieder annäherte.

Zwei unterschiedliche Anleger-Narrative

Für die gegenläufige Entwicklung sind dabei unterschiedliche Markterwartungen verantwortlich: Anleger honorierten derzeit Apples vergleichsweise defensives Geschäftsmodell, da der Konzern sich beim KI-Wettlauf bislang eher zurückhält und stattdessen auf Hardware sowie Partnerschaften für Apple Intelligence setzt, wie es bei The Motley Fool heißt. Bei NVIDIA wachse dagegen die Unsicherheit, wie sich der KI-Markt weiterentwickelt, zumal in die Bewertung bereits sehr viel künftiges Wachstum eingepreist sei.

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Eine Momentaufnahme, kein Dauerzustand

Wie knapp die beiden Konzerne beieinanderliegen, zeigt vor allem eines: Bei einem derart geringen Abstand kann sich die Rangfolge binnen Stunden mehrfach ändern, ohne dass sich an den fundamentalen Aussichten der beiden Unternehmen etwas geändert hätte. Aussagekräftiger als der Momentanstand dürfte sein, ob sich die gegenläufigen Kursbewegungen der vergangenen Wochen in den kommenden Quartalszahlen beider Konzerne bestätigen.

NVIDIA-Aktie vs. Apple-Aktie: Ein Duell mit langer Vorgeschichte

Der Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt ist seit gut zwei Jahren in Bewegung. Apple hatte die Spitzenposition über viele Jahre nahezu ununterbrochen gehalten, wurde in dieser Zeit aber sowohl von NVIDIA als auch von Microsoft zeitweise auf Platz zwei und sogar Platz drei verdrängt, während der KI-Boom die Bewertungen der beiden Konkurrenten in die Höhe trieb. Erst die jüngste Erholung der Apple-Aktie, getragen von starken iPhone-Verkäufen und der Zuversicht der Anleger in die Unternehmensstrategie, hat den Konzern wieder in Reichweite der Spitze gebracht.

Am Montag zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ wieder eine leichte Entspannung für NVIDIA: Während die Apple-Aktie 0,70 Prozent auf 331,39 US-Dollar verliert, legt der Titel des KI-Riesen zeitweise 1,39 Prozent auf 205,62 US-Dollar zu.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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