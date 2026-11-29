West Red Lake Gold Mines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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West Red Lake Gold Mines hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei West Red Lake Gold Mines ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,9 Millionen CAD – ein Plus von 41,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem West Red Lake Gold Mines 32,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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