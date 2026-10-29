West Shanghai Automotive Service A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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West Shanghai Automotive Service A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 488,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 456,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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