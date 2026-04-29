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West Shanghai Automotive Service A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

30.04.26 06:35 Uhr

West Shanghai Automotive Service A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 CNY, nach -0,110 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,08 Prozent zurück. Hier wurden 543,4 Millionen CNY gegenüber 578,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

West Shanghai Automotive Service A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,260 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat West Shanghai Automotive Service A mit einem Umsatz von insgesamt 1,83 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

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