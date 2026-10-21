Westbridge Renewable Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Westbridge Renewable Energy äußerte sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Westbridge Renewable Energy -0,060 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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