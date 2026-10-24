Western Digital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Western Digital lud am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 75,48 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Western Digital ein EPS von 44,33 ARS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Western Digital im vergangenen Quartal 6.570,76 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Western Digital 3.743,77 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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