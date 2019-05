Western Digital schüttet seit dem Jahr 2012 eine Dividende aus

Der Festplattenhersteller Western Digital Corp. (ISIN: US9581021055, NASDAQ: WDC) wird seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 50 US-Cents für das vierte Quartal 2019 ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Juli 2019 (Record date: 28. Juni 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 2,00 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 49,76 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2019) einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,02 Prozent. Die erste Dividende (0,25 US-Dollar) wurde am 15. Oktober 2012 ausgeschüttet.

Western Digital ist 1970 gegründet worden und ist ein Hersteller von Festplattenlaufwerken und Speicherprodukten. Der Konzern mit Hauptsitz in Irvine (Kalifornien) erzielte im Fiskaljahr 2018 einen Umsatz von 20,6 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 19,1 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn lag bei 675 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 397 Mio. US-Dollar). Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 3,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,01 Mrd. US-Dollar).

An der NASDAQ liegt die Aktie seit Jahresbeginn 2019 mit 34,60 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Mai 2019) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de