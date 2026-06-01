Western Gold Exploration: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Western Gold Exploration hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Western Gold Exploration hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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