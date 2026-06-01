DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 -1,2%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.791 -0,8%Euro1,1639 ±0,0%Öl94,17 -1,1%Gold4.515 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- US-Börsen mit Rekorden -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company Hang Seng-Titel The Hong Kong and China Gas Company-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von The Hong Kong and China Gas Company
Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude Hang Seng-Wert Geely-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Geely Aktionären eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Western Gold Exploration: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

02.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Western Gold Exploration Ltd Registered Shs
0,34 CAD 0,00 CAD 0,00%
Charts|News|Analysen

Western Gold Exploration hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Western Gold Exploration hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Western Gold Exploration Ltd Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv