Western Union hält am 14. Mai Präsentation auf der J.P. Morgan Global Technology, Media and Telecom Conference

The Western Union Company (NYSE: WU), einer der weltweiten Marktführer im Bereich grenz- und währungsübergreifende Geldbewegung, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen am 14. Mai 2019 eine Präsentation auf der J.P. Morgan Global Technology, Media and Telecom Conference in Boston halten wird. Die Präsentation wird um 13:20 Uhr Eastern Time (19:20 Uhr MEZ) beginnen, mit Erläuterungen von Hikmet Ersek, Präsident und CEO.

Anleger und interessierte Parteien können sich die Anlegerpräsentation per Webcast auf http://www.westernunion.com im Abschnitt Investorenbeziehungen anhören. Der archivierte Webcast wird etwa eine Stunde nach Abschluss der Präsentation verfügbar sein.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsübergreifende Geldbewegungen. Unsere Mehrkanalplattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu transferieren und zu erhalten. Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Mit Stand vom 31. Dezember 2018 wurden die Dienstleistungen unter den Marken Western Union, Vigo und Orlandi Valuta über ein gemeinsames Netzwerk aus mehr als 550.000 Einzelhandelsagenturen in mehr als 200 Ländern und Regionen angeboten, wodurch Geld auf Milliarden von Konten überwiesen werden kann. Zudem steht westernunion.com, im Jahr 2018 unser am schnellsten wachsender Kanal, in über 60 Ländern sowie weiteren Territorien für weltweite Geldbewegungen zur Verfügung. Im Jahr 2018 bewegten wir im Prinzip mehr als 300 Milliarden US-Dollar in beinahe 130 Währungen und verarbeiteten in allen unseren Diensten 34 Transaktionen pro Sekunde. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld, um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

WU-G

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190503005557/de/