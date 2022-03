Western Union hebt Betrieb in Russland und Belarus auf

Die Western Union Company (NYSE: WU) schließt sich der Welt an und verurteilt die unprovozierte und ungerechtfertigte Invasion der Ukraine. Wir alle sind schockiert, ungläubig und traurig über diese Tragödie und humanitäre Katastrophe. Unser Mitgefühl gilt den Menschen in der Ukraine und unseren Kollegen, Kunden, Vertretern und Partnern, die davon betroffen sind.

In den letzten Wochen haben unsere Teams daran gearbeitet, unsere ukrainischen Kunden, zu denen auch die Millionen von Vertriebenen gehören, so gut wie möglich zu unterstützen. Dies umfasst Spenden zur Unterstützung humanitärer Hilfsaktionen und kostenlose Geldüberweisungsdienste.

Wir haben außerdem einen umfassenden Dialog mit einer Vielzahl von Interessengruppen geführt, um die richtige Entscheidung in Bezug auf unsere Dienstleistungen in Russland und Belarus zu treffen. Wir haben die internen und externen Aspekte gründlich geprüft, einschließlich der Folgen für unsere geschätzten Kollegen, Partner und Kunden. Angesichts der anhaltenden dramatischen Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind wir zu der Entscheidung gelangt, unsere Aktivitäten in Russland und Belarus einzustellen.

Wir schließen uns der internationalen Gemeinschaft an und hoffen sehr auf eine diplomatische und friedliche Lösung. In der Zwischenzeit liegen unsere Prioritäten weiterhin auf dem Wohlergehen und der Sicherheit unserer Mitarbeiter sowie auf der weiteren Unterstützung der Menschen in der Ukraine, einschließlich der wachsenden Zahl von Flüchtlingen, die Schutz suchen.

WU-G

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grenz- und währungsüberschreitender Geldbewegungen und Zahlungen. Die von Western Union gebotene Plattform ermöglicht nahtlose grenzüberschreitende Zahlungsströme, und das weltweit führende Finanznetzwerk des Unternehmens verknüpft mehr als 200 Länder und Hoheitsgebiete und über 130 Währungen. Wir vernetzen Verbraucher, Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen über eines der am weitesten reichenden Netzwerke der Welt, das Zugang zu Milliarden von Bankkonten, Millionen von digitalen Geldbörsen und Karten sowie einem umfangreichen weltweiten Netz von Einzelhandelsstandorten bietet. Western Union verbindet die Welt, um grenzenlose Möglichkeiten erreichbar zu machen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220309006058/de/