Western Union meldet Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister Western Union Company (ISIN: US9598021098, NYSE: WU) wird am 28. September 2018 eine Quartalsdividende von 0,19 US-Dollar an die Investoren ausbezahlen. Record date ist der 14. September 2018. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar ausgeschüttet.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 20,29 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,75 Prozent. Western Union ist 1851 in Rochester gegründet worden. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von weltweitem Geldtransfer. Die Kunden können dabei zwischen mehr als 500.000 Vertriebsstandorten in über 200 Ländern wählen. Häufig nutzen ausländische Arbeitnehmer den Service, um Geld an Angehörige in ihren Herkunftsländern zu schicken.

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 einen Nettoumsatz von 1,39 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,30 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 213,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 161,7 Mio. US-Dollar).

Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 9,3 Mrd. US-Dollar. Seit Anfang des Jahres weist die Aktie an der Wall Street zum bisherigen Zeitpunkt ein Kursplus von 6,73 Prozent auf (Stand: 19. Juli 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de