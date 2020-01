Western Union und französische La Banque Postale bauen globale digitale Zahlungen aus

La Banque Postale, die Tochterbank des französischen Postdienstbetreibers La Poste Group und mit 10,3 Millionen aktiven Kunden eines der größten Banknetzwerke Frankreichs, hat heute in ihrer Eigenschaft als Zahlstelle von Western Union den Ausbau ihrer weltweiten digitalen Zahlungsdienstleistungen angekündigt. Dies wird ermöglicht durch Western Union (NYSE: WU), einen der führenden Anbieter im Bereich grenz- und währungsüberschreitende Geldbewegung und Zahlungen.

Die Integration von Western Unions globaler Plattform für grenz- und währungsüberschreitende digitale Geldbewegung in die mobile App und in die Website von La Banque Postale wird mehr als sieben Millionen registrierten Kunden von La Banque Postale den Zugang zu den internationalen Zahlungsdienstleistungen und Optionen von Western Union eröffnen.

Die Kunden von La Banque Postale haben die Möglichkeit, ihre Zahlungen innerhalb der App oder auf der Website mit einer Bankkarte zu finanzieren und Auszahlungen über das weltweite Netzwerk von Zweigstellen und Geldbörsen von Western Union zu veranlassen.

Über die Plattform von Western Union für grenz- und währungsübergreifende Geldbewegung – einschließlich weltweiter Abwicklungslösungen, Netzwerk-, Compliance- und technischer Systeme – sind internationale, grenzüberschreitende Echtzeitüberweisungen für Finanzinstitute wie La Banque Postale möglich. Western Union und La Poste Group schlossen sich erstmals vor zwei Jahrzehnten für internationale Geldüberweisungsdienste für den Einzelhandel zusammen. La Poste Group ist seit mehr als 20 Jahren Servicestelle für Western Union und nutzt jetzt auch die digitale Plattform von Western Union.

"Ich bin unglaublich stolz, dass wir unsere Beziehung mit La Poste Group und La Banque Postale als Servicestelle von Western Union ausbauen können. Es war spannend zu beobachten, wie unsere beiden Unternehmen Innovationen auf den Weg gebracht und zusammengearbeitet haben, um den Verbrauchern Omnichannel-Service zu liefern und die Flexibilität einer komplett digitalisierten Web- und App-Erfahrung anzubieten", sagte Hikmet Ersek, Präsident und CEO von Western Union.

"Die modernen digitalen Services von Western Union bedeuten eine Erweiterung unserer offenen Plattformstrategie. Wie unterstützen damit andere führende international tätige Unternehmen bei der Abwicklung grenz- und währungsüberschreitender Transaktionen", sagte Herr Ersek bei seinem Redebeitrag auf dem Paris Fintech Forum 2020.

La Banque Postale ist stolz darauf, ihrem vielfältigen Kundenstamm ein komplettes Angebot genau abgestimmter Banking- und Versicherungsprodukte und -dienste anzubieten, auf die sie online oder offline leicht zugreifen können.

Postnetzwerke stellen einen bedeutenden Teil der umfangreichen globalen Präsenz von Western Union im Einzelhandel dar. Zusätzlich zu den bekannten Einzelhandelsstandorten von Western Union weltweit werden die Services des Unternehmens auch in staatlichen Postämtern und privaten kommerziellen Postdienststellen in 105 Ländern angeboten.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegung. Unsere Omnichannel-Plattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu versenden und zu empfangen. Auch Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Zum 30. September 2019 umfasste unser Netzwerk über 550.000 Standorte von Handelsvertretern, die unsere Markendienstleistungen in mehr als 200 Ländern und Territorien anbieten und in der Lage sind, Geld an Milliarden von Konten zu senden. Zusätzlich ist westernunion.com, unser am schnellsten wachsender Kanal im Jahr 2018, in 75 Ländern und zusätzlichen Gebieten verfügbar, um Geld in der ganzen Welt zu bewegen. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld für einen guten Zweck, nämlich um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Über La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)

La Banque Postale, eine Tochtergesellschaft von Le Groupe La Poste, ist in den Märkten Banking, Versicherungen und Vermögensverwaltung aktiv. Als bürgerorientierte Bank unterstützt sie ihre Kunden durch das Angebot nachhaltiger Bankbeziehungen mit einem umfassenden Angebot preisgünstiger und gut zugänglicher Produkte und Services. Als lokale Bank, die einen öffentlichen Dienst anbietet, erfüllt La Banque Postale den Bedarf für alle: Einzelpersonen, Unternehmen, Fachleute, Vereine sowie den lokalen öffentlichen Sektor. Das Unternehmen ist bemüht, seine Kunden im Rahmen einer komplett über mehrere Kanäle realisierten Kundenbeziehung über ein Netzwerk von Postdienststellen online sowie telefonisch zu bedienen.

