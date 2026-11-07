WestGold Metals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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WestGold Metals lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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