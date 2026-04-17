DAX24.623 +1,9%Est506.042 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +3,1%Nas24.103 +0,4%Bitcoin64.693 +1,5%Euro1,1846 +0,6%Öl88,90 -9,5%Gold4.870 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Netflix 552484 Amazon 906866 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX im Plus -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus
Top News
Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Beratungen über Straße von Hormus in Paris Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Beratungen über Straße von Hormus in Paris
Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 30. April durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Westliche Partner beraten in Paris über Straße von Hormus

17.04.26 14:58 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), haben Beratungen über einen möglichen Militäreinsatz in der Straße von Hormus gestartet. Initiiert hatten die Konferenz im Élysée-Palast in Paris der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer. Neben den beiden und Merz ist Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vor Ort, außerdem sind Dutzende weitere Staaten und internationale Organisationen per Video zugeschaltet.

Ziel des Treffens ist, eine freie Schifffahrt in der derzeit wegen des Iran-Kriegs blockierten Meerenge zu ermöglichen, sobald es die Sicherheitslage zulässt. Die Partner wollen dazu einen Plan erarbeiten. Die Weltwirtschaft steht wegen der Blockade der für den Welthandel wichtigen Meerenge unter Druck. Preise für Energie schossen seitdem in die Höhe.

Die Bundesregierung unter Kanzler Merz ist bereit, zur Absicherung der Straße von Hormus beizutragen. Merz will in Paris ein konkretes Angebot machen. So soll die Bundeswehr für eine solche Mission nach einem Ende der Kampfhandlungen Minenjagdboote, ein Begleitschiff und Luftaufklärung bereitstellen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Die wichtigste Bedingung sei eine Waffenruhe im Iran-Krieg./vni/DP/nas