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Westpac – Nachhaltigkeitsbericht 2026

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Westpac Banking Corp.
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Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Westpac – Nachhaltigkeitsbericht 2026

02.11.2026 / 13:21 CET/CEST

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Westpac Banking Corporation

Westpac – Nachhaltigkeitsbericht 2026

Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden:

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4409B_1-2026-11-2.pdf

Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht.

2. November 2026

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Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

2426582  02.11.2026 CET/CEST

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