Westpac – Pressemitteilung zum Jahresergebnis 2026
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Westpac Banking Corporation
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
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Westpac – Pressemitteilung zum Jahresergebnis 2026
Die Mitteilung kann unter folgendem Link eingesehen werden:
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4352B_1-2026-11-2.pdf
Eine Kopie dieser Mitteilung wurde beim National Storage Mechanism eingereicht.
2. November 2026
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Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtendienst der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority als primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zugelassen. Für die Nutzung und Verbreitung dieser Informationen können besondere Bedingungen gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an rns@lseg.com oder besuchen Sie www.rns.com.
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2426566 02.11.2026 CET/CEST
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