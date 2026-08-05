Alphabet-Aktie im Fokus: Umbau bei Google DeepMind - Hassabis tritt Führung ab, KI-Veteranen gehen

Wettbewerb

06.08.26 11:28 Uhr

Google DeepMind bekommt eine neue Spitze, und mehrere KI-Köpfe verlassen zugleich das Unternehmen. So reagiert die Alphabet-Aktie darauf.

• Die Veränderungen fallen in eine kritische Phase für Google DeepMind, da die Veröffentlichung der neuen Gemini-Version verzögert wird, was die Aktie nach den Personalwechseln unter Druck setzt.

• Vier führende Google-KI-Experten, darunter Jeff Dean, verlassen das Unternehmen, um das Startup Discovery Loop zu gründen, was den Wettbewerbsdruck im KI-Bereich erhöht.

DeepMind-Chef Hassabis wird Alphabet-Chefwissenschaftler statt CEO

Jeff Dean und drei weitere KI-Veteranen verlassen Google für ein Startup

Alphabet-Aktie steht nach Veränderungen der Personalien im Fokus

Werbung

Alphabet baut die Führung seiner Sparte für künstliche Intelligenz um, und gleich mehrere ihrer bekanntesten Ingenieure verlassen das Unternehmen. Wie Reuters am Mittwoch berichtet, gibt DeepMind-Chef Demis Hassabis die operative Leitung der Forschungseinheit ab und wird zugleich neuer Chefwissenschaftler von Alphabet. Parallel dazu kehren mit Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals und Quoc Le vier langjährige Führungskräfte dem Konzern den Rücken und gründen ein eigenes Startup.

Hassabis wechselt vom Chef zum Chefwissenschaftler

Hassabis behält laut Mitarbeiter-Memo eine Rolle bei DeepMind, wechselt dort aber vom Posten des CEO in den des Chairman und trägt künftig den Titel Senior Vice President statt CEO der Einheit. Zusätzlich wird er Alphabet-Chefwissenschaftler, eine neu geschaffene Position. Konzernchef Sundar Pichai begründete den Schritt in einem eigenen Memo damit, Hassabis solle sich künftig voll auf die Entwicklung allgemeiner künstlicher Intelligenz konzentrieren können. Die Alltagsführung von DeepMind übernimmt Technikchef Koray Kavukcuoglu, der als Senior Vice President direkt an Pichai berichtet und die Entwicklung des nächsten großen Sprachmodells Gemini 4 verantworten soll.

Vier Schwergewichte gehen, ein neues Startup entsteht

Jeff Dean, nach eigenen Angaben nach 27 Jahren bei Google, gründet gemeinsam mit Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals und Quoc Le die Firma Discovery Loop. Das Unternehmen ist als Public Benefit Corporation angelegt und will laut Dean maschinelles Lernen, Wissenschaft und Technik automatisieren, um Forschungsfortschritte zu beschleunigen. Ein Google-Sprecher bezeichnete die Trennung als einvernehmlich, der Konzern werde sich zudem am neuen Startup beteiligen.

Werbung

Der Zeitpunkt wirft Fragen auf

Der Umbau fällt jedoch in eine heikle Phase für Google DeepMind: Die als Flaggschiff angekündigte neue Gemini-Version ist trotz einer für Juni 2026 geplanten Veröffentlichung weiter nicht erschienen. Offiziell wird der Wechsel als Konzentration von Hassabis auf die AGI-Frage dargestellt. Ein Reuters-Bericht aus dem Jahr 2025 hatte allerdings bereits notiert, dass Weggefährten Hassabis vorwarfen, wissenschaftliche Ambitionen oft über die kommerzielle Verwertung bei Google zu stellen.

Wettbewerbsdruck durch OpenAI und Anthropic

Die Personalie fällt zudem in eine Phase verschärften Wettbewerbs: Sowohl OpenAI als auch Anthropic haben in diesem Sommer jeweils eine prominente Google-Fachkraft abgeworben, was den Eindruck verstärkt, Google verliere im Kampf um KI-Talente an Boden. Investoren und Branchenbeobachter werten die verzögerte Gemini-Veröffentlichung entsprechend als Signal, dass der Konzern gegenüber den Rivalen an Tempo einbüßt.

Anleger dürften nun vor allem darauf achten, wann Google die finale Version von Gemini 4 veröffentlicht und ob die neue Struktur unter Kavukcuoglu dabei tatsächlich für mehr Tempo sorgt.

Werbung

So bewegt sich die Alphabet-Aktie

Am Mittwoch ging das Papier mit klaren Verlusten von 4,05 Prozent bei 360,13 US-Dollar in den Feierabend. Im Donnerstagshandel steigt die Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel jedoch zeitweise wieder um 0,63 Prozent auf 362,40 US-Dollar.

Evelyn Schmal, finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Alphabet im Blick? Bei finanzen.net zero handeln Sie ab 0 Euro Ordergebühr.