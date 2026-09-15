DAX 25.260 -0,7%ESt50 6.216 -0,7%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,12 -2,7%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 66.653 -1,7%Euro 1,1534 -0,1%Öl 108,3 +2,5%Gold 4.270 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wettbewerb

Apple-Aktie tiefer: Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen

Apple-Aktie tiefer: Musk lässt Wettbewerbsklage gegen iKonzern fallen

Musk zieht seine Klage gegen Apple zurück. Der Vorwurf, Apple bevorzuge ChatGPT gegenüber seinem Chatbot Grok, ist damit vom Tisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
286.75 EUR -1.85 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
128.20 EUR -1.36 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Er hatte den iPhone-Konzern sowie den ChatGPT-Erfinder OpenAI vor gut einem Jahr vor Gericht gezerrt. Musks Behauptung damals: Apple behindere andere Chatbots wie seine Software Grok, um ChatGPT einen Vorteil zu verschaffen.

Werbung

Jetzt hieß es in Gerichtsunterlagen, die Vorwürfe gegen Apple seien ausgeräumt worden - ohne Details dazu, auf welche Weise genau. Die Klage gegen OpenAI bleibe aber bestehen. Musk, der einst ein früher Investor bei dem ChatGPT-Entwickler war, führt schon seit Jahren eine Fehde gegen OpenAI-Chef Sam Altman. Unter anderem warf er ihm vor Gericht vor, das ursprünglich als gemeinnützige Organisation angelegte OpenAI widerrechtlich in eine auf Profit ausgerichtete Firma umgewandelt und davon profitiert zu haben. Geschworene in Kalifornien entschieden in dem Prozess gegen Musk.

Musks Vorwürfe gegen Apple gingen auf eine 2024 vorgestellte Kooperation des Konzerns mit OpenAI zurück. Dabei können Nutzer von iPhones und anderen Geräten Anfragen, die die hauseigene Sprachassistentin Siri nicht beantworten kann, an ChatGPT weiterreichen. Kurz bevor Musks Rückzieher bekannt wurde, führte Apple in den USA eine neue Version von Siri ein, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz verbessert wurde. Sie wurde bei Apple selbst entwickelt - und zugleich diente Googles KI-Modell Gemini dabei als Basis für einige Funktionen.

Musk erhob Monopolvorwurf

Musk führte bei seiner Klage an, Apple sei ein Monopolist im Smartphone-Markt in den USA mit einem Anteil von 65 Prozent, und OpenAI halte ein Monopol bei KI-Chatbots mit 80 Prozent. Das war seine Basis dafür, ihnen wettbewerbswidriges Verhalten vorzuwerfen. Ziel der Klage war neben Schadenersatz ein Verbot der Kooperation.

Werbung

Zum Zeitpunkt der Klage stand Grok frisch in der Kritik: Musks Chatbot hatte mit antisemitischen Äußerungen und Lob für Adolf Hitler für einen Eklat gesorgt. Musks KI-Firma xAI führte dies auf einen Programmierfehler zurück. Inzwischen ließ der Tech-Milliardär xAI in seiner Weltraumfirma SpaceX aufgehen.

Die Apple-Aktie verliert vorbörslich an der NASDAQ 0,80 Prozent auf 330,25 US-Dollar.

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com, FotoField / Shutterstock.com

Aktuelle Apple Aktie News

Werbung

Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.