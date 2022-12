Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW: Marktanteil deutscher Autobauer in China sinkt

Rückblick in die Top 10

Im Jahr 2022 jagte eine Krise die nächste: Ukraine-Krieg, Energie-Krise, ausufernde Inflation, Aktien im Bärenmodus, Absturz am Krypto-Markt - die Auswahl an Hiobsbotschaften war groß. Das lässt sich auch deutlich an den meistgelesen Nachrichten der finanzen.net-Redaktion des Jahres 2022 ablesen. Das ist die Top 10 der Redaktions-News 2022.