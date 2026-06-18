Angriff auf BYD: EU plant für Chinas Autobauer den nächsten Zollhammer - Aktien von BMW, VW & Co. profitieren
Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen.
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Mit neuen Handelsbarrieren will die Europäische Union offenbar eine Lücke bei den bestehenden Importabgaben schließen. Die EU erhebt bereits seit Mitte 2024 Ausgleichszölle gegen subventionierte chinesische Vollelektro-Autos. Seitdem sind viele chinesische Hersteller dazu übergegangen, statt reiner E-Autos verstärkt Plug-in-Hybride in die EU zu exportieren, um so die bisher verhängten Zölle zu vermeiden und den Europäern einen Marktnachteil zu verschaffen. Im "Handelsblatt" war in diesem Zusammenhang von einem regelrechten Schlupfloch die Rede. Auch die europäische Industrie sieht akuten Handlungsbedarf, da die Chinesen sehr agil reagiert und die offene Flanke schnell ausgenutzt hätten, wie ein Industriemanager betonte. Eine entsprechende Untersuchung sei bereits vorbereitet, sodass die EU-Kommission schnell zusätzliche Ausgleichszölle auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD, Chery und SAIC verhängen kann, sobald eine Mehrheit der EU-Staaten zustimmt.
Skepsis hinsichtlich der langfristigen Wirkung
Ob die neuen Maßnahmen den Vormarsch der Konkurrenz aus Fernost dauerhaft stoppen können, bleibt allerdings fraglich. Der UBS-Experte Patrick Hummel glaubt, dass Abgaben für Plug-in-Modelle das Wachstum der Chinesen in Europa nur moderat beeinträchtigen würden. Aus China stammende Hersteller dürften hierzulande dennoch höhere Margen erzielen als im eigenen Land. Zudem beschleunigten die chinesischen Autobauer derzeit ohnehin ihre Strategie, die Produktion direkt in Europa zu lokalisieren. Dennoch bewertete Hummel die Nachricht über die Vorbereitung der Zölle, die bislang noch nicht Teil der eingeführten Abgaben waren, als leicht positiv für den europäischen Sektor.
Erholungsversuch auf dem deutschen Parkett
An den Aktienmärkten sorgten die Pläne aus Brüssel vor dem Wochenende für ein Aufatmen und beendeten eine zweitägige Verlustserie der deutschen Premium-Hersteller. BMW gehörten zuletzt auf XETRA mit einem Plus von 1,67 Prozent auf 60,74 Euro zu den Gewinnern gefolgt von den Papieren von Mercedes-Benz, die sich 1,46 Prozent höher bei 45,25 Euro zeigen. Beide Aktien waren zuvor nach einer Gewinnwarnung von BMW, die maßgeblich mit der Krise im China-Geschäft begründet worden war, auf Tiefststände seit 2020 abgesackt.
Die Aktien von Volkswagen müssen am Freitag derweil gesondert betrachtet werden, weil die Titel ex Dividende gehandelt wurden. Bereinigt um den Abschlag von 5,26 Euro standen aber auch die Papiere der Wolfsburger im Plus.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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